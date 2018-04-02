Состояние пострадавшего при пожаре в ТЦ в Кемерово мальчика улучшилось

КЕМЕРОВО , 2 апр — РИА Новости . Врачи Кемеровской областной детской клинической больницы отмечают улучшение физического и эмоционального состояния 11-летнего мальчика, который при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» выпрыгнул с четвертого этажа, сообщил журналистам в понедельник заместитель директора медучреждения по хирургической помощи, главный детский нейрохирург региона Константин Ковальков

Во время пожара ребенок, спасаясь от огня, выпрыгнул с четвертого этажа и получил тяжелые травмы. При пожаре он потерял обоих родителей и младшую сестру. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщал РИА Новости, что бабушка станет опекуном мальчика. По данным врачей, у мальчика три бабушки, которые по очереди находятся с ним в больнице.

"Состояние мальчика на сегодняшний день мы оцениваем как удовлетворительное. Проблемы сохраняются, но все идет своим чередом. Улучшилось его состояние как физическое, так и эмоциональное: появилась тяга к жизни. Дело в том, что с мальчиком работают и психологи, и психиатры, и врачи других специальностей. Он строит какие-то планы на жизнь, спрашивает, где и с кем из бабушек будет жить", — сказал Ковальков.

Сейчас, по его словам, мальчик получает восстановительное лечение: ему проводят физиолечение, лечебную физкультуру, массаж. «Все идет к тому, чтобы закончить по сути дела этап острой травмы и перейти к дальнейшей реабилитации», — пояснил врач.

Ранее сообщалось, что у мальчика диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.

"Достаточно сложно сейчас прогнозировать (сколько продлится лечение), только-только встает вопрос, чтобы отменить ему антибактериальную терапию. Поэтому в процессе будет понятно, сколько времени уйдет на реабилитацию. Одно можно сказать достоверно четко, что жизни мальчика ничего не угрожает, выйдет из больницы на своих ногах", — добавил Ковальков.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе был объявлен трехдневный траур.

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