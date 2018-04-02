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Еще одного пострадавшего при пожаре в кемеровском ТЦ выписали из больницы
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Еще одного пострадавшего при пожаре в кемеровском ТЦ выписали из больницы 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: dp.ru
КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Четверо пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» остаются в больнице, одного взрослого сегодня выписали, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
"По информации на 18.00 (14.00 мск), четыре человека госпитализировано, в том числе один ребенок. Еще 15 пострадавших проходят лечение амбулаторно, 60 не нуждаются в амбулаторной помощи", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что врачи отмечают явную положительную динамику в физическом и эмоциональном состоянии 11-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы после того, как выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара в торговом центре. При пожаре он потерял обоих родителей и младшую сестру. По данным врачей, с мальчиком в палате постоянно находится одна из трех его бабушек.
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