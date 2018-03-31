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Глава кемеровского Госстройнадзора уехала отдыхать после пожара
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Глава кемеровского Госстройнадзора уехала отдыхать после пожара 

Мир24 22 минуты назад
Глава кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова после смертоносного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» уехала отдыхать. По информации следствия, она пыталась скрыться на «отдыхе у подруги» в Москве.
«Она улетела 29 марта, так как во время траура хотела отдохнуть у подруги в Москве. Обратный билет был куплен на начало апреля, но он возвратный, и она могла сдать его, не возвращаясь в Кемерово», — сказал представитель следствия на заседании Центрального районного суда Кемерово.
Кроме того, следователи утверждают, что инспекция Госстройнадзора была заинтересована в затягивании проверок ТЦ, поскольку сын Комковой являлся был сотрудником кондитерской фабрики, которая участвовала в проверке здания.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
Сама инспектор заверила, что не собиралась бежать от правосудия, а взяла отпуск в связи с ухудшением здоровья из-за стресса, вызванного трагедией.
Суд обвиняет Комкову в злоупотреблении должностными полномочиями, поскольку она не пресекла функционирование «Зимней вишни» несмотря на то, что торговый центр был построен без разрешения.
Пожар в четырехэтажном ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта, тогда погибли 64 человека, из них 41 — дети. В больницах до сих пор остаются пять человек, в том числе двое детей. По словам врачей, их состояние — легкой и средней степени тяжести.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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