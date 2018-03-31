Глава кемеровского Госстройнадзора уехала отдыхать после пожара

Глава кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова после смертоносного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» уехала отдыхать. По информации следствия, она пыталась скрыться на «отдыхе у подруги» в Москве

«Она улетела 29 марта, так как во время траура хотела отдохнуть у подруги в Москве. Обратный билет был куплен на начало апреля, но он возвратный, и она могла сдать его, не возвращаясь в Кемерово », — сказал представитель следствия на заседании Центрального районного суда Кемерово.

Кроме того, следователи утверждают, что инспекция Госстройнадзора была заинтересована в затягивании проверок ТЦ, поскольку сын Комковой являлся был сотрудником кондитерской фабрики, которая участвовала в проверке здания.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Сама инспектор заверила, что не собиралась бежать от правосудия, а взяла отпуск в связи с ухудшением здоровья из-за стресса, вызванного трагедией.

Суд обвиняет Комкову в злоупотреблении должностными полномочиями, поскольку она не пресекла функционирование «Зимней вишни» несмотря на то, что торговый центр был построен без разрешения.

Пожар в четырехэтажном ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта, тогда погибли 64 человека, из них 41 — дети. В больницах до сих пор остаются пять человек, в том числе двое детей. По словам врачей, их состояние — легкой и средней степени тяжести.