В Волгограде прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в ТЦ

Прокуратура Волгоградской области совместно с сотрудниками регионального МЧС и Управления Росгвардии проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности на всех объектах с массовым пребыванием людей. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, в некоторых проверенных торгово-развлекательных центрах отсутствовали: автоматическая система пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противодымной вентиляции. Кроме того, первичные средства пожаротушения находились в ненадлежащем состоянии. Двери, ведущие к выходу из здания, во многих случаях были закрыты на ключ либо заблокированы. В общей сложности прокуратура и МЧС проверят в регионе соблюдение пожарной безопасности в более 70 ТРЦ, а также на 11 выставочных и концертных площадках, в одном аквапарке, трех зданиях кинотеатра.

Отметим, в ходе проверки они также оценят уровень подготовки персонала торговых центров при внештатных аварийных ситуациях.