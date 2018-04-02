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В Волгограде прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в ТЦ
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В Волгограде прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в ТЦ 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Прокуратура Волгоградской области совместно с сотрудниками регионального МЧС и Управления Росгвардии проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности на всех объектах с массовым пребыванием людей. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, в некоторых проверенных торгово-развлекательных центрах отсутствовали: автоматическая система пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противодымной вентиляции. Кроме того, первичные средства пожаротушения находились в ненадлежащем состоянии. Двери, ведущие к выходу из здания, во многих случаях были закрыты на ключ либо заблокированы. В общей сложности прокуратура и МЧС проверят в регионе соблюдение пожарной безопасности в более 70 ТРЦ, а также на 11 выставочных и концертных площадках, в одном аквапарке, трех зданиях кинотеатра.
Отметим, в ходе проверки они также оценят уровень подготовки персонала торговых центров при внештатных аварийных ситуациях.
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