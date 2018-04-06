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В Москве 650 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность во время празднования Пасхи
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В Москве 650 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность во время празднования Пасхи 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Около 650 сотрудников столичного главка МЧС обеспечат пожарную безопасность во время пасхальных праздников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"Во время празднования Пасхи порядка 650 сотрудников Главного управления МЧС России по Москве и добровольных пожарных будут обеспечивать пожарную безопасность на 474 объектах религиозного значения. Кроме того, в готовности к реагированию на возможные происшествия каждую минуту находятся свыше 1300 пожарных-спасателей, а также более 400 единиц специализированной техники Московского гарнизона пожарной охраны (МГПО)", — сообщили в ГУ МЧС.
В преддверии пасхальных праздников сотрудники столичного управления МЧС провели более 400 инструктажей с настоятелями храмов и церквей и более 240 тренировок по эвакуации. Особое внимание было обращено на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности и на возможность беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям.
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