МЧС выявило в торговых центрах Подмосковья более 3 тыс. нарушений

Сотрудники МЧС при проведении проверок в торгово-развлекательных центрах и других объектах массового скопления людей в Подмосковье выявили более 3,8 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«По итогам проведенных проверок на 624 объектах выявлено 3839 нарушений требований пожарной безопасности, из них в 531 торговом и развлекательном центре выявлено 3313 нарушений», — следует из сообщения.

В целом с 28 марта по 10 апреля сотрудники государственного пожарного надзора проверили 673 объекта массового пребывания людей, в том числе 549 ТРЦ, кроме них также были проведены инспекции в объектах образовательной деятельности, спортивных комплексах культурно-досуговых учреждениях.

После выявления данных нарушений возбуждено 38 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и 59 в отношении должностных.

В отношении объектов с грубыми нарушениями возбуждены четыре дела об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрения федеральным судьям муниципальных образований области для принятия решения о временной приостановке деятельности объекта до полного устранения нарушений. Также было вынесено два постановления о временном приостановлении деятельности кинотеатра торгового центра «Победа» и здания цирка-шапито «Клоун» в Пушкинском районе Московской области.