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МЧС выявило в торговых центрах Подмосковья более 3 тыс. нарушений
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МЧС выявило в торговых центрах Подмосковья более 3 тыс. нарушений 

Rambler News Service 51 минуту назад
Фото: Газета "Труд"
Сотрудники МЧС при проведении проверок в торгово-развлекательных центрах и других объектах массового скопления людей в Подмосковье выявили более 3,8 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.
«По итогам проведенных проверок на 624 объектах выявлено 3839 нарушений требований пожарной безопасности, из них в 531 торговом и развлекательном центре выявлено 3313 нарушений», — следует из сообщения.
В целом с 28 марта по 10 апреля сотрудники государственного пожарного надзора проверили 673 объекта массового пребывания людей, в том числе 549 ТРЦ, кроме них также были проведены инспекции в объектах образовательной деятельности, спортивных комплексах культурно-досуговых учреждениях.
После выявления данных нарушений возбуждено 38 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и 59 в отношении должностных.
В отношении объектов с грубыми нарушениями возбуждены четыре дела об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрения федеральным судьям муниципальных образований области для принятия решения о временной приостановке деятельности объекта до полного устранения нарушений. Также было вынесено два постановления о временном приостановлении деятельности кинотеатра торгового центра «Победа» и здания цирка-шапито «Клоун» в Пушкинском районе Московской области.
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