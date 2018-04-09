МЧС выявило более 1,8 тыс. нарушений правил пожарной безопасности в ТЦ Омска 

ГУ МЧС России по Омской области выявило около 1,8 тыс. нарушений правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей: ТРЦ, детских организациях, объектах культуры и спорта и др., сообщает ИА «Город55». Рейды были организованы после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.
Среди выявленных нарушений есть случаи неисправности систем противопожарной защиты и автоматической сигнализации, а также и блокирование путей эвакуации. Информация по 4 объектам передана в прокуратуру.