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МЧС выявило более 1,8 тыс. нарушений правил пожарной безопасности в ТЦ Омска
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МЧС выявило более 1,8 тыс. нарушений правил пожарной безопасности в ТЦ Омска 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Суть Событий
ГУ МЧС России по Омской области выявило около 1,8 тыс. нарушений правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей: ТРЦ, детских организациях, объектах культуры и спорта и др., сообщает ИА «Город55». Рейды были организованы после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.
Среди выявленных нарушений есть случаи неисправности систем противопожарной защиты и автоматической сигнализации, а также и блокирование путей эвакуации. Информация по 4 объектам передана в прокуратуру.
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