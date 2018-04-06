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МЧС проверило 8,5 тысяч объектов массового пребывания людей
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МЧС проверило 8,5 тысяч объектов массового пребывания людей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более 8,5 тысячи объектов массового пребывания людей и торговли проверены на пожарную безопасность, сообщается на сайте МЧС РФ.
"Специалисты МЧС совместно с прокуратурой провели комплексные проверки пожарной безопасности в более чем 8,5 тысяч объектов с массовым пребывание людей и торговли. Это составляет 50% от общего количества запланированных к проверке объектов (более 14,5 тысяч)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в список проверок попали торговые и торгово-развлекательные комплексы, музеи, галереи, библиотеки, магазины, рестораны, гостиницы, больницы, выставочные и спортивные комплексы, а также концертные залы. Также проверке подлежат другие объекты, где возможно одновременное нахождение от 50 человек, а также помещения площадью от 50 квадратных метров.
Самыми типичными нарушениями во время проверок стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и многое другое, сообщили в МЧС.
"Также по результатам проверки выяснилось, что более чем на двух тысячах объектах персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1,5 тысячах объектах материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям", — отметили в ведомстве.
В МЧС рассказали, что с руководителями объектов проведено более семи тысяч совещаний по вопросам обеспечения комплексной безопасности. Также организовано порядка восьми тысяч тренировок по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а с обслуживающим персоналом проведено свыше 11 тысяч инструктажей и бесед.
В ведомстве добавили, что все объекты с массовым пребыванием людей будут проверены до конца апреля.
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