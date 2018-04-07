МЧС проверила нормы противопожарной безопасности на половине всех объектов на массового пребывания

МЧС внепланово проверило 8,5 тысяч объектов после трагедии в Кемерово , где в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Массовые проверки торговых центров и других объектов, где собирается много людей, сейчас проходят во всех российских городах. Специалисты МЧС опубликовали промежуточные итоги: пока проверена половина всех объектов массового пребывания.

Самые частые нарушения: персонал не обучен, как действовать в случае пожара, при строительстве объекта использованы дешевые и пожароопасные материалы для внутренней отделки, сигнализация не работает, пути эвакуации не соответствуют требованиям. «Это типично для России », — отмечает МЧС в своем рапорте. Такие нарушения зафиксированы более чем на двух тысячах объектов. Отсутствуют системы дымоудаления, автоматизированные системы оповещения, отключения вентиляции, звуковые и световые оповещатели. Пути эвакуации людей загромождены, сообщает МЧС, к некоторым зданиям не может подъехать пожарная техника, и, наконец, просрочены огнетушители.

Завершить проверки МЧС планирует до конца апреля. Какие меры приняты по отношению к нарушителям, не сообщается. Нарушений гораздо меньше, чем можно было ожидать, считает вице-президент научно-производственного объединения «Пульс», доктор технических наук, профессор Евгений Мешалкин:

— Что касается количества выявленных нарушений требований пожарной безопасности, я вообще ожидал, что их будет выявлено еще больше. Официально считается, что у нас во всех нормативных документах, не только по пожарной безопасности, но и по другим видам безопасности, существует порядка, как говорит Михаил Абызов , два миллиона требований. На каждом из объектов есть какие-то нарушения требований пожарной безопасности. Что касается выявленных каких-то нарушений по применяемым материалам, некачественным материалам, я считаю, что во многом это происходит, благодаря осознанной позиции собственников, которые, даже зная о требованиях пожарной безопасности, применяют на объектах более дешевые [материалы], может быть, с более пожароопасными характеристиками. Естественно, когда там заложены одни материалы, какую-то часть материалов собственник или руководитель организации, лицо, которое отвечает за все эти вопросы, покупают более дешевые.

— Когда мы говорим, что есть некий процент нарушений, как это можно оценивать? Это халатность?

— Я не считаю, что это халатность. Связано это с тем, что по линии органов надзора число проверок все уменьшается, особенно это касается предприятий малого бизнеса. Раньше этих проверок было значительно больше. Шансов, что эти нарушения будут выявлены, тоже больше. Сейчас ситуация хуже, но это была осознанная позиция бизнес-сообщества. Требовали, чтобы органы надзора прекратили кошмарить бизнес, в принципе естественный процесс, которого следовало ожидать.