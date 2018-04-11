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МЧС Подмосковья выявило 3,8 тыс. нарушений норм пожарной безопасности в местах скопления людей с 28 марта
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МЧС Подмосковья выявило 3,8 тыс. нарушений норм пожарной безопасности в местах скопления людей с 28 марта 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Фото: Газета "Труд"
Более 3 тыс. 800 нарушений требований пожарной безопасности выявили сотрудники МЧС России с 28 марта по 10 апреля 2018 г. при проверках торгово-развлекательных объектов в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону. «В период с 28 марта по 10 апреля 2018 г. сотрудниками государственного пожарного надзора проведены проверки 673 объектов (мест) с массовым пребывания людей, в том числе детей. Это торгово-развлекательные центры, объекты образовательной деятельности, спортивные комплексы и культурно-досуговые учреждения), из них 549 — торговых и развлекательных центров. По итогам проведенных проверок на 624 объектах выявлено 3 тыс. 839 нарушений требований пожарной безопасности, из них на 531 торговом и развлекательном центре выявлено 3 тыс. 313 нарушений», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за выявленные нарушения требований пожарной безопасности возбуждено 38 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и 59 в отношении должностных. Для принятия мер в рамках административного производства, в адрес прокуратуры направлена 531 информация о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов.
«В отношении объектов с грубыми нарушениями возбуждены четыре дела об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрения федеральным судьям муниципальных образований области для принятия решения о временной приостановке деятельности объекта до полного устранения нарушений. В настоящее время, федеральными судьями вынесены два постановления (решения) о временном приостановлении деятельности в отношении объектов, расположенных в Пушкинском муниципальном районе Московской области. Это помещения кинотеатра торгового центра «Победа» и здание цирка-шапито «Клоун», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что проверки торговых комплексов и объектов с массовым пребыванием людей в регионе продолжаются.
Всего на учет Главным управлением МЧС России по Московской области взято 3 тыс. 682 объекта надзора, из них 1 тыс. 212 торговых и развлекательных центров, 372 досуговые детские организации, 801 объект культуры, 321 спортивный объект, 129 культурно-зрелищных объектов и 847 иных объектов с массовым пребыванием людей), перечень которых включен в сводный реестр торговых комплексов и иных объектов с массовым пребыванием людей на территории Московской области.
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