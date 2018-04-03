МЧС: Более 1 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в массовых местах Подмосковья с 28 марта

«Сотрудниками органа государственного пожарного надзора главного управления МЧС Московской области совместно с прокуратурой и муниципалитетами организовано проведение выездных проверок торговых комплексов и других объектов с массовым пребыванием людей, в том числе с присутствием детей. В период с 28 марта по 2 апреля 2018 г. проверено 233 объекта с массовым пребыванием людей. По итогам проведенных проверок выявлено 1 тыс. 266 нарушений требований к пожарной безопасности», — доложил С. Полетыкин.

Он отметил, что типовыми нарушениями стало: загромождение и блокировка эвакуационных выходов, самовольная перепланировка, отсутствие у персонала навыков действий в случае ЧС, незнание планов эвакуации, неумение пользоваться первичными средствами пожаротушения, отсутствие навыков работы с системами противопожарной защиты.

Кроме этого, он уточнил, что на 25 проверенных объектах не выявлено ни одного нарушения.