Стали известны новые детали расследования причин пожара в Кемерове 

Через детский батутный зал в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове проходили пучки высоковольтных электропроводов. Их при осмотре обнаружили спасатели. Об этом главе Следственного комитета Александру Бастрыкину рассказали подчиненные, когда он приехал в сгоревшее здание. Ранее председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину показали место в торговом центре, где при пожаре было больше всего погибших. Это выход из одного из кинозалов. По одной из версий, люди, смотревшие там мультфильм, заткнули от дыма все щели и ждали, когда их спасут.