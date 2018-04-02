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Стали известны новые детали расследования причин пожара в Кемерове
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Стали известны новые детали расследования причин пожара в Кемерове 

Авторадио 1 час назад
Через детский батутный зал в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове проходили пучки высоковольтных электропроводов. Их при осмотре обнаружили спасатели. Об этом главе Следственного комитета Александру Бастрыкину рассказали подчиненные, когда он приехал в сгоревшее здание. Ранее председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину показали место в торговом центре, где при пожаре было больше всего погибших. Это выход из одного из кинозалов. По одной из версий, люди, смотревшие там мультфильм, заткнули от дыма все щели и ждали, когда их спасут.
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