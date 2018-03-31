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Глава СКР не исключил появления новых фигурантов в деле о пожаре в Кемерове
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Глава СКР не исключил появления новых фигурантов в деле о пожаре в Кемерове 

Говорит Москва 51 минуту назад
Председатель Следственного комитета заверил, что проверяются все без исключения версии причин возгорания. По словам Бастрыкина, расследование проводят наиболее компетентные специалисты, следственная группа работает круглосуточно. Глава СКР пообещал привлечь к ответственности каждого, чьё преступное действие либо бездействие привели к жертвам.
Пока в деле о пожаре семь фигурантов.
Возгорание в торгово-развлекательном комплексе в центре Кемерова произошло 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
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