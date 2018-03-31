Глава СКР не исключил появления новых фигурантов в деле о пожаре в Кемерове

Председатель Следственного комитета заверил, что проверяются все без исключения версии причин возгорания. По словам Бастрыкина, расследование проводят наиболее компетентные специалисты, следственная группа работает круглосуточно. Глава СКР пообещал привлечь к ответственности каждого, чьё преступное действие либо бездействие привели к жертвам. Пока в деле о пожаре семь фигурантов. Возгорание в торгово-развлекательном комплексе в центре Кемерова произошло 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.