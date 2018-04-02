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В деле о пожаре в Кемерове появились новые свидетели
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В деле о пожаре в Кемерове появились новые свидетели 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Дополнительные свидетели появляются в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передает ТАСС.
«Все, что можно открыть общественности, и даже больше, мы открываем. Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели. По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось — закрыли дверь или не закрыли и так далее — СК будет до вас доводить в открытую. Но есть понятие "тайны следствия"», — сказал он.
1 апреля на YouTube появилось новое видео с камер наблюдения сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Ролик, на котором запечатлено начало пожара и давка при эвакуации, опубликовал кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший всю семью.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям, следователи рассматривают в качестве приоритетной версии неисправность электропроводки. Задержаны семь человек, в том числе ответственные за пожарную безопасность.
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