Ещё
Опубликовано видео давки на лестнице во время пожара в «Зимней вишне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео давки на лестнице во время пожара в «Зимней вишне» 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В торговом центре «Зимняя вишня» днем в воскресенье, 25 марта, произошел крупный пожар. В результате происшествия погибло 64 человека, включая 41 ребенка.
В Сети появилось новое видео начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. На кадрах с камер наблюдения видна как лестничная клетка, по которой посетители торгового центра эвакуируются из горящего здания.
В начале видео в игровой зоне появляется яркая вспышка, к тому моменту там было много людей. На кадрах видно, как быстро распространяется пламя, после этого коридор начинает заволакивать густым черным дымом. Посетители ТЦ не сразу начинают предпринимать какие-либо попытки покинуть помещение, и только спустя некоторое время, когда пожар уже значительно разгорелся, они бросаются бежать.
Напомним, в торговом центре «Зимняя вишня» днем в воскресенье, 25 марта, произошел крупный пожар. Тушение возгорания продолжалось почти 12 часов. В результате пожара погибло 64 человека, включая 41 ребенка.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин пообещал жителям Кемерова наказать всех виновных в страшном пожаре Путин призвал к прозрачности и объективности в расследовании трагедии в Кемерове СК РФ провел обыски в квартире директора компании-собственника ТЦ в Кемерово
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке151
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1177
Китай огласил ответ на ограничения США391
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»321
Скончался Риос Монтт7
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение