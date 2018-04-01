Игорь Востриков опубликовал видео первых минут пожара в ТЦ Кемерова

Кемеровчанин Игорь Востриков , потерявший в ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру, опубликовал видеозапись начала пожара. Кадры с начала пожара мужчина опубликовал во время прямой трансляции в своем Instagram.

Он рассказал, что видеозапись ему предоставили под расписку. На кадрах видно, что двери в кинозалах в момент начала пожара были не заперты. Через какое-то время коридор, куда выходили двери трех кинозалов, заволокло черным дымом.

Ранее Востриков рассказывал, что в какой-то момент дым в коридоре стал очень густым, поэтому неизвестный мужчина решил закрыть кинозал и дождаться там спасателей и пожарных.

Востриков входит в инициативную группу, которая также занимается расследованием трагедии. Он проверяет различные слухи о пожаре и жертвах трагедии.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Там располагались кинозалы и игровые зоны с аттракционами. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.