Совладельца ТЦ в Кемерово хотят потребовать у Австралии

СК готов потребовать у Австралии выдачи совладельца ТЦ в Кемерово

Во вторник 27 марта Бастрыкин сообщал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра. Сейчас он живет в основном в Австралии.

"Мы серьезно занялись учредителем (Штенгеловым), 78% у которого акций принадлежит. Он сейчас находится в Австралии. Если у нас будут основания, мы потребуем его выдачи через механизмы оказания правовой помощи. Мы ему предложили приехать. Если он считает себя невиновным, пускай приезжай на предварительное следствие, дает показания, дает объяснения, 78% акций принадлежит ему — это по сути его контрольный пакет акций", — сказал Бастрыкин журналистам.

Ранее компания "Кондитерус Ком", совладельцем которой является Штенгелов, сообщала РИА Новости , что Штенгелов пока не вернулся в Россию, дата его приезда уточняется. Также сообщалось, что компания сотрудничает с властями, в частности со Следственным комитетом, и предоставляет всю имеющуюся информацию.

В минувшую пятницу следователи задержали гендиректора компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание ТЦ "Зимняя вишня", Юлию Богданову. По данным СК, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала мер к устранению недостатков. В субботу Заводской районный суд Кемерово арестовал Богданову до 25 мая.