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Совладельца ТЦ в Кемерово хотят потребовать у Австралии
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СК готов потребовать у Австралии выдачи совладельца ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России готов потребовать выдачи РФ находящегося в Австралии совладельца сгоревшего ТЦ в Кемерово Дениса Штенгелова, которому принадлежит контрольный пакет акции владеющей зданием компании, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Во вторник 27 марта Бастрыкин сообщал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра. Сейчас он живет в основном в Австралии.
"Мы серьезно занялись учредителем (Штенгеловым), 78% у которого акций принадлежит. Он сейчас находится в Австралии. Если у нас будут основания, мы потребуем его выдачи через механизмы оказания правовой помощи. Мы ему предложили приехать. Если он считает себя невиновным, пускай приезжай на предварительное следствие, дает показания, дает объяснения, 78% акций принадлежит ему — это по сути его контрольный пакет акций", — сказал Бастрыкин журналистам.
Ранее компания "Кондитерус Ком", совладельцем которой является Штенгелов, сообщала РИА Новости, что Штенгелов пока не вернулся в Россию, дата его приезда уточняется. Также сообщалось, что компания сотрудничает с властями, в частности со Следственным комитетом, и предоставляет всю имеющуюся информацию.
В минувшую пятницу следователи задержали гендиректора компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание ТЦ "Зимняя вишня", Юлию Богданову. По данным СК, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала мер к устранению недостатков. В субботу Заводской районный суд Кемерово арестовал Богданову до 25 мая.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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