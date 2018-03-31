В Саратове сгорели сауны на Батавина и Соколовой

Саратове сегодня сгорела сауна в многоквартирном доме. Пожар возник в девятиэтажном жилом доме на улице Батавина. По предварительной информации, пламя занялось в парной. На место выдвинулись два пожарных расчета огнеборцев. Данных о пострадавших не поступали. А вчера в 16.51 на пульт оперативного дежурного было получено сообщение о полыхнвшей бане на улице Соколовой. -Площадь пожара также составила 15 квадратных метров, — уточнили АиФ-Саратов ГУ МЧС региона. — ЧП ликвидировали в 17.16. На месте работали 13 человек личного состава. — Причины пожаров в настоящее время устанавливаются.