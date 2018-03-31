Ещё
В Саратове сгорели сауны на Батавина и Соколовой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове сгорели сауны на Батавина и Соколовой 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове сегодня сгорела сауна в многоквартирном доме. Пожар возник в девятиэтажном жилом доме на улице Батавина. По предварительной информации, пламя занялось в парной. На место выдвинулись два пожарных расчета огнеборцев. Данных о пострадавших не поступали.
А вчера в 16.51 на пульт оперативного дежурного было получено сообщение о полыхнвшей бане на улице Соколовой.
-Площадь пожара также составила 15 квадратных метров, — уточнили АиФ-Саратов в ГУ МЧС региона. — ЧП ликвидировали в 17.16. На месте работали 13 человек личного состава. — Причины пожаров в настоящее время устанавливаются.
АиФ: последние новости
Саратовцев пригласили на акцию памяти погибшим в Кемерово Валерий Радаев поручил чиновникам проверить все пожароопасные места В Саратове почтили память погибших в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб актер Евгений Сапаев92
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово210
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»42
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии308
Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ189
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение