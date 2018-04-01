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В Саратове сгорел строительный вагончик на Шелковиной
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В Саратове сгорел строительный вагончик на Шелковиной 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ЧП случилось на улице Шелковичная, 177. По данным ведомства огонь возник на строительной площадке в строительном вагончике. Там рабочие хранят инструменты и спецодежду, перекусывают. По ночам там бывает сторож. На место выдвинулись пожарные, в считанные минуты лакализовав пламя.
Напомним, что утром 31 марта на ул. Батавина, 9А сгорела сауна. Помывочное заведение распологалось на 1-м этаже жилого 9-этажного дома. Пожар затушили несколько бригад огнеборцев.
Пожар напугал жильцов, и в принципе у них есть вопросы: кто и когда разрешил устроить в жилом доме пожароопасный объект. По предварительным данным, хозяйкой сауны является Эдильханова Елена Казбековна, владеющая еще и строительным, а также — ремонтным бизнсом.
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