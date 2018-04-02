В Саратове ночью сгорели две припаркованные машины 

Ночью в Саратовской области сгорели три автомобиля и гараж. Так, в Заводском районе Саратова сегодня полыхнули две машины. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МЧС, очевидцы сообщили о пожаре на улице 1-й Пионерской в 3:36. Машины находились на открытом пространстве, при паркованными. На место возгорания выехали 5 человек личного состава огнеборцев, и они локализовали пламя.
"Десятка" в результате ЧП сгорела полностью, а у Lifan Smily значительно повреждена передняя часть, передний бампер. Площадь пожара составила 5 кв.м. Причины произошедшего устанавливаются. Отметим, что 1 апреля около 3 часов ночи в Балашове на улице Нефтяной загорелись два гаража и «Москвич-412». Площадь пожара составила 27 квадратных метров. Пожар затушили 9 человек.