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В ТЦ Астаны пожарные и медики провели учения
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В ТЦ Астаны пожарные и медики провели учения 

Мир24 22 минуты назад
Фото: Мир24
Жителей Астаны учат, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. В одном из торговых центров пожарные и медики провели учения для взрослых и детей.
Их служба
И пожароопасна, и трудна
Участникам показали, как правильно надевать противогаз, пользоваться огнетушителем и что делать при возгорании, а также рассказали, какие бывают виды ран и как оказать первую помощь пострадавшему. Посетители ТРЦ охотно участвовали в учениях.
«Цель данного мероприятия — предупредить несовершеннолетних детей, а также их родителей о мерах безопасности во время пожара», — заявила представитель оперативной службы.
В Астане за прошлый год более 100 человек пострадали от отравления угарным газом.
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