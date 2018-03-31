В ТЦ Астаны пожарные и медики провели учения

Жителей Астаны учат, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. В одном из торговых центров пожарные и медики провели учения для взрослых и детей.

Их служба

И пожароопасна, и трудна

Участникам показали, как правильно надевать противогаз, пользоваться огнетушителем и что делать при возгорании, а также рассказали, какие бывают виды ран и как оказать первую помощь пострадавшему. Посетители ТРЦ охотно участвовали в учениях.

«Цель данного мероприятия — предупредить несовершеннолетних детей, а также их родителей о мерах безопасности во время пожара», — заявила представитель оперативной службы.

В Астане за прошлый год более 100 человек пострадали от отравления угарным газом.

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