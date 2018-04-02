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В храмах по всей России пройдут поминальные службы по жертвам пожара в Кемерове
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В храмах по всей России пройдут поминальные службы по жертвам пожара в Кемерове 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Православие.Ru
Сегодня в храмах Русской православной церкви вспоминают погибших в торговом центре «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. На девятый день после трагедии по всей стране пройдут панихиды по жертвам. В самом Кемерове утром возобновила работу школа, в которой до сих пор располагался оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Перенос штаба обсуждали на совещании, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Сегодня его, как ожидается, официально представят сотрудникам региональной администрации и мэрам городов Кузбасса. Предыдущий глава области Аман Тулеев подал в отставку накануне.
Авторадио: последние новости
Полпред в СФО официально представил врио главы Кузбасса Цивилева Кемеровчане идут к мемориалу у ТЦ "Зимняя вишня" в девятый день после трагедии Владимир Путин в Кемерове встретился с инициативной группой граждан
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