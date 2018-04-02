В храмах по всей России пройдут поминальные службы по жертвам пожара в Кемерове 

Сегодня в храмах Русской православной церкви вспоминают погибших в торговом центре «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. На девятый день после трагедии по всей стране пройдут панихиды по жертвам. В самом Кемерове утром возобновила работу школа, в которой до сих пор располагался оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Перенос штаба обсуждали на совещании, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Сегодня его, как ожидается, официально представят сотрудникам региональной администрации и мэрам городов Кузбасса. Предыдущий глава области Аман Тулеев подал в отставку накануне.