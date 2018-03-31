СМИ опубликовали первые кадры начала эвакуации в ТЦ «Зимняя вишня»

Житель Кемерова Игорь Востриков , у которого при пожаре погибла семья, показал первые секунды эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня».

Видео опубликовали в телеграм-канале сразу несколько СМИ. Видно, что в первые минуты эвакуации в торговом центре очень много дыма, творится паника. Кроме того можно заметить, что двери были на самом деле открыты.