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СМИ опубликовали первые кадры начала эвакуации в ТЦ «Зимняя вишня»
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СМИ опубликовали первые кадры начала эвакуации в ТЦ «Зимняя вишня» 

Ivyborg.ru 31 минуту назад
Житель Кемерова Игорь Востриков, у которого при пожаре погибла семья, показал первые секунды эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня».
Видео опубликовали в телеграм-канале сразу несколько СМИ. Видно, что в первые минуты эвакуации в торговом центре очень много дыма, творится паника. Кроме того можно заметить, что двери были на самом деле открыты.
Напомним, ранее суд Кемерово арестовал почти на два месяца руководителя компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игоря Полозиненко. Также утром 30 марта стало известно о задержании генерального директора компании-собственника здания сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Юлии Богдановой. Ещё одной задержанной стала глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. По последним данным, погибли 67 человек. Ответы на главные вопросы о случившейся в Кемерове трагедии вы можете найти здесь
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