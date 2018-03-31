В Мурашинском районе в поселке Безбожник сгорел двухэтажный жилой дом

«Дом двухэтажный, брусковый. Сгорели кровля, потолочное перекрытие второго этажа, межэтажное перекрытие, обгорели стены снаружи и изнутри по всей плошади, имущество. Для тушения пожара привлекались 21 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС — 13 человек, 3 единицы техники», — рассказали в ведомстве.

Причины произошедшего и размер ущерба сейчас выясняются.

По словам очевидцев, люди выбегали ночью из дома с вещами, вынесли все, что успели в спешке схватить.

Фото — vk.com/gorod_murashi; progorod43.ru