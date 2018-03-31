Работники Невельского лесничества выявили незаконную рубку на сумму более 235 тыс. рублей 

Во время патрулирования территории лесного фонда Забельского участкового лесничества года (аренда ООО «Концерн Куратор») в непосредственной близости от ЛЭП была выявлена рубка лесных насаждений. Как сообщает пресс-служба комитета по природопользованию администрации Псковской области, срубленная древесина находилась на месте рубки в полном объёме в распиленном и разбросанном состоянии, факта аварийного состояния всех сваленных деревьев установить не предоставляется возможным. На место нарушения были приглашены арендаторы лесного участка ООО «Концерн „Куратор“ и вызваны сотрудники местной полиции для проведения дальнейшего расследования. Незаконная рубка деревьев составила 37 шт. общим объемом 14,23 куб. метров. Из них 12,1 куб. метров сырорастущей древесины; 2,13 куб.м. ветровальной сухостойной древесины. Полицией был составлен акт о нарушении лесного законодательства, ущерб государству составил 235 тыс. 658 рублей. В региональном комитете по природопользованию напомнили, что за незаконную рубку лесных насаждений в государственном лесном фонде при ущербе более 5 тыс. рублей законом предусматривается уголовная ответственность, меру наказания определяет суд. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.