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Работники Невельского лесничества выявили незаконную рубку на сумму более 235 тыс. рублей
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Работники Невельского лесничества выявили незаконную рубку на сумму более 235 тыс. рублей 

Псковская губерния 52 минуты назад
Во время патрулирования территории лесного фонда Забельского участкового лесничества года (аренда ООО «Концерн Куратор») в непосредственной близости от ЛЭП была выявлена рубка лесных насаждений. Как сообщает пресс-служба комитета по природопользованию администрации Псковской области, срубленная древесина находилась на месте рубки в полном объёме в распиленном и разбросанном состоянии, факта аварийного состояния всех сваленных деревьев установить не предоставляется возможным. На место нарушения были приглашены арендаторы лесного участка ООО «Концерн „Куратор“ и вызваны сотрудники местной полиции для проведения дальнейшего расследования. Незаконная рубка деревьев составила 37 шт. общим объемом 14,23 куб. метров. Из них 12,1 куб. метров сырорастущей древесины; 2,13 куб.м. ветровальной сухостойной древесины. Полицией был составлен акт о нарушении лесного законодательства, ущерб государству составил 235 тыс. 658 рублей. В региональном комитете по природопользованию напомнили, что за незаконную рубку лесных насаждений в государственном лесном фонде при ущербе более 5 тыс. рублей законом предусматривается уголовная ответственность, меру наказания определяет суд. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.
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