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На Кубани вводится пожароопасный сезон
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На Кубани вводится пожароопасный сезон 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
На Кубани вводится пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
На основании постановления главы администрации края с 1 апреля 2018 года Краснодарским лесничеством вводится пожароопасный сезон на землях лесного фонда региона.
Это сделано для оперативного предупреждения, обнаружения лесных пожаров и борьбы с ними.
Краснодарское лесничество обращается к гражданам с призывом о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и предупреждает об ответственности в случае их нарушений.
В случае обнаружения возгораний в лесах необходимо сообщать информацию в диспетчерский пункт ГКУ КК «Комитет по лесу» — 8 86166 34 109, а также дежурному по Краснодарскому лесничеству — 8 861 229 15 47.
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