На Кубани вводится пожароопасный сезон

На Кубани вводится пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара

На основании постановления главы администрации края с 1 апреля 2018 года Краснодарским лесничеством вводится пожароопасный сезон на землях лесного фонда региона.

Это сделано для оперативного предупреждения, обнаружения лесных пожаров и борьбы с ними.

Краснодарское лесничество обращается к гражданам с призывом о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и предупреждает об ответственности в случае их нарушений.

В случае обнаружения возгораний в лесах необходимо сообщать информацию в диспетчерский пункт ГКУ КК «Комитет по лесу» — 8 86166 34 109, а также дежурному по Краснодарскому лесничеству — 8 861 229 15 47.