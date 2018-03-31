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70 сантиметров глубины: в Новотроицке дети едва не утонули в луже
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70 сантиметров глубины: в Новотроицке дети едва не утонули в луже 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
30 марта в Новотроицке сотрудники МЧС провели операцию по спасению детей, которые едва не провалились под лед.
На улице Совестной четверо мальчиков 8-10 лет оказались посередине замерзшей лужи глубиной 70 см. Дети в любой момент могли провалиться под лед. На помощь мальчикам прибыл пожарно-спасательный дежурный караул. При виде пожарных один из школьников сам пересек лужу, другие добрались до берега по импровизированному мостику — лестнице-палке. Ребята только промочили ноги.
После осмотра врачами мальчиков развезли их по домам, сообщает ГУ МЧС региона.
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