70 сантиметров глубины: в Новотроицке дети едва не утонули в луже

30 марта в Новотроицке сотрудники МЧС провели операцию по спасению детей, которые едва не провалились под лед.

На улице Совестной четверо мальчиков 8-10 лет оказались посередине замерзшей лужи глубиной 70 см. Дети в любой момент могли провалиться под лед. На помощь мальчикам прибыл пожарно-спасательный дежурный караул. При виде пожарных один из школьников сам пересек лужу, другие добрались до берега по импровизированному мостику — лестнице-палке. Ребята только промочили ноги.

После осмотра врачами мальчиков развезли их по домам, сообщает ГУ МЧС региона.