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Гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестована до 25 мая
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Гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестована до 25 мая 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Гендиректора компании-собственника сгоревшего 25 марта ТЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову арестовали до 25 мая. Решение о заключении обвиняемой под стражу принял Заводский районный суд Кемерова.
"Имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Богданова может скрыться от органов предварительного следствия, а также принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного производства", — цитирует судью РИА Новости.
Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. СК утверждает, что она не раз получала сообщения от сотрудников о плохой работе систем в ТЦ, но не предпринимала мер.
Обвиняемая это отрицает. Она также заявила, что считает причиной пожара поджог. По ее словам, возгорание в ТЦ устроили проблемные подростки.
31 марта решается вопрос об аресте экс-начальницы Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Ее обвиняют в превышении полномочий.
Ранее по делу уже были арестованы пятеро фигурантов дела о пожаре в торговом центре: техдиректор сгоревшего ТЦ Георгий Соболев, арендатор торгового центра Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник компании Александр Никитин и охранник Сергей Антюшин. Они останутся под стражей до 25 мая.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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