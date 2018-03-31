Гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестована до 25 мая

Гендиректора компании-собственника сгоревшего 25 марта ТЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову арестовали до 25 мая. Решение о заключении обвиняемой под стражу принял Заводский районный суд Кемерова

"Имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Богданова может скрыться от органов предварительного следствия, а также принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного производства", — цитирует судью РИА Новости

Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. СК утверждает, что она не раз получала сообщения от сотрудников о плохой работе систем в ТЦ, но не предпринимала мер.

Обвиняемая это отрицает. Она также заявила, что считает причиной пожара поджог. По ее словам, возгорание в ТЦ устроили проблемные подростки.

31 марта решается вопрос об аресте экс-начальницы Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Ее обвиняют в превышении полномочий.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.