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Иномарка сгорела в деревянном гараже на Вологодчине
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Иномарка сгорела в деревянном гараже на Вологодчине 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Пожар вспыхнул накануне поздно вечером в деревне Слизово Шекснинского района. Возгорание произошло в одноэтажном бревенчатом гараже, где было проведено электричество и устроено печное отопление. В гараже хозяин держал свой автомобиль «Рено логан».
По предварительному заключению пожарных, огонь перекинулся на внутреннюю отделку и стены из печи. Пожарные приехали на вызов в течение 10 минут. Примерно через час огонь уже был ликвидирован. Всего на тушении было задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава. У строения полностью сгорела кровля, повреждена внутренняя отделка. Кроме этого огонь уничтожил автомобиль.
Еще один вызов пожарным поступил из Сокола. Там жители многоквартирного пятиэтажного дома заметили дым в подъезде и вызвали спасателей. Команда пожарных прибыла на место уже через три минуты, но жильцы за это время сами потушили очаг. Как оказалось, горели две детские коляски, оставленные на лестничной площадке. Причина возгорания пока устанавливается.
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