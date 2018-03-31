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Пожар в Промышленном районе Самары тушили 26 огнеборцев
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Пожар в Промышленном районе Самары тушили 26 огнеборцев 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в пятницу, 30 марта, в 20:15. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные расчеты, которые через несколько минут прибыли к дому, расположенному на улице Железной Дивизии. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в ходе разведки огнеборцы установили, что открытым пламенем горят домашние вещи. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В 20:30 была объявлена локализация, спустя еще 7 минут — полная ликвидация пожара. В тушении принимали участие 26 человек личного состава и 7 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Причину произошедшего выясняют специалисты.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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