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Пожар на Московском проспекте: из здания эвакуировали людей
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Пожар на Московском проспекте: из здания эвакуировали людей 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Пожар случился в доме №16 на улице Большая Фёдоровская — здание расположено прямо на остановке у Московского проспекта в Ярославле. На первом этаже дома работает продуктовый супермаркет, на втором находятся бывшие коммуналки. Именно в них и произошёл пожар.
— Очаг возгорания был в комнате, которая использовалась как складское помещение, — уточнили в главном управлении МЧС по Ярославской области. — Пострадавших нет, из здания эвакуировали людей — 10 человек из магазина на первом этаже.
Из здания эвакуировали людей
Однако, чтобы проникнуть в горящее помещение, пожарным пришлось выламывать рамы в окнах комнаты. Пожар начался после 18 часов, потушить его полностью спасателям удалось спустя 2,5 часа.
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