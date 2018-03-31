В Ленинградской области горит складское помещение на площади 200 кв. м

"Горит складское здание на площади 200 кв. м", — сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, сообщение о возгорании поступило около 03:00 мск, однако спустя пять часов, по состоянию на 08:30 мск, площадь пожара остается прежней, продолжается его тушение.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала", — сказала собеседница агентства.

К ликвидации пожара, по данным регионального управления МЧС, привлечено пять единиц техники и 19 сотрудников МЧС.