Глава фирмы-собственника ТЦ в Кемерово не видела проблем с безопасностью

КЕМЕРОВО , 31 мар — РИА Новости . Гендиректор компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание ТЦ «Зимняя вишня», Юлия Богданова заявила в суде, что была довольна противопожарным состоянием здания, а данных о неработоспособности системы у неё не было.

Заседание по избранию меру пресечения проходит в Заводском районном суде Кемерово.

"Если бы они (данные о неработоспособности противопожарной системы) у меня были, я бы предприняла все меры", — заверила Богданова.

По её словам, с подрядчиком, обеспечивающим работу систем противопожарного обеспечения, работал технический директор Георгий Соболев . «Я считала, что все в порядке, безопасность обеспечена», — сказала она журналистам.

В минувшую пятницу следователи задержали гендиректора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание ТЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову. По данным СК, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала мер к устранению недостатков. В субботу суд избирает для нее меру пресечения.