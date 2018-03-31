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«Виновата»: глава фирмы-собственника сгоревшего ТЦ готова сотрудничать с СК
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«Виновата»: глава фирмы-собственника сгоревшего ТЦ готова сотрудничать с СК 

Ридус 40 минут назад
Фото: Ридус
Владеющая зданием торгового центра «Зимняя вишня», где произошел страшный пожар, заявила, что у нее не было сведений о неработающей системе пожарной безопасности.
По словам Юлии Богдановой, она была довольна состоянием противопожарным состоянием здания, сообщает РИА Новости. Если бы ей доложили, что что-то не так, она бы «предприняла все меры», заверила женщина.
«Я считала, что все в порядке, безопасность обеспечена», — сказала она на судебном заседании.
Гендиректор компании, которой принадлежало здание сгоревшего в ТЦ, попросила суд в качестве меры пресечения домашний арест. Она пояснила, что не планирует скрываться от следствия и готова сотрудничать
«Я чувствую себя виновной в произошедшем… Потому что погибли люди, дети. Я не знаю, кто виноват, но я считала, что безопасность обеспечена», — приводит ее слова «Лайф».
Следователи считают, что Богданова много раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности. Однако не спешила их устранять.
СК также предъявил обвинение бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. По версии следствия, здание ТЦ возвели самовольно на месте бывшей кондитерской фабрики, а Комкова не запретила его эксплуатацию.
Ее обвиняют в злоупотреблении должностными обязанностями. После страшного пожара, жертвами которого стали 64 человека, женщина улетела отдыхать к своей подруге в Москву. Там ее задержали правоохранители. Сейчас она сотрудничает со следствием.
Ранее были задержаны пятеро подозреваемых по этому делу. Их арестовали решением суда. Отмечается, что быстрому распространению огня способствовали обнаруженные в торговом центре технические недостатки.
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