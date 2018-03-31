В Пензе на перекрестке ул. Пушанина и Рябова сгорела «Калина»

Пензе спасатели регионального МЧС устраняли последствия возгорания автомобиля. По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, пожар зафиксировали 30 марта в 13:03 по московскому времени. На пересечении улиц Пушанина и Рябова сгорел автомобиль марки «Лада — Калина». О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили. Для ликвидации возгорания на место инцидента приехали три сотрудника МЧС и одна единица спецтехники. По факту происшествия проводится проверка. «Уважаемые жители Пензенской области ! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились к жителям пресс-служба управления.