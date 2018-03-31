Из общежития на севере Москвы из-за возгорания эвакуировали более 220 человек

МОСКВА , 31 марта. / ТАСС /. Более 220 человек эвакуировали из общежития МСХА имени К. А. Тимирязева из-за возгорания в мусоропроводе. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В общежитии, расположенном на Лиственничной аллее, дом 16а, корпус 4, на 22-м этаже произошло загорание в мусоропроводе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь возгорания составила 1 кв. м. «Оно было оперативно потушено», — сообщил источник, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным открытых источников, по данному адресу располагается общежитие Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева.