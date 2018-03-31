Ещё
Из общежития на севере Москвы из-за возгорания эвакуировали более 220 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из общежития на севере Москвы из-за возгорания эвакуировали более 220 человек 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 220 человек эвакуировали из общежития МСХА имени К. А. Тимирязева из-за возгорания в мусоропроводе. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
"В общежитии, расположенном на Лиственничной аллее, дом 16а, корпус 4, на 22-м этаже произошло загорание в мусоропроводе", — сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь возгорания составила 1 кв. м. «Оно было оперативно потушено», — сообщил источник, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.
Согласно данным открытых источников, по данному адресу располагается общежитие Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева.
ТАСС: последние новости
Пожар произошел в психиатрической больнице в Ногинске РЖД дополнительно проверит меры противопожарной безопасности на железнодорожных объектах Неверов предложил запретить размещать на верхних этажах ТЦ детские комнаты и кинотеатры
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку334
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал29
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»389
Раскрыты заработки на реалити-шоу102
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово90
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
00:47
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение