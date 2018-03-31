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Пятиклассник предотвратил гибель детей при пожаре в Новгородской области
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Пятиклассник предотвратил гибель детей при пожаре в Новгородской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Школьник рискнул собственной жизнью и спас двух детей из горящего дома в Новгородской области. Об этом сообщило ИА FlashNord.
Роман Иванов 17 марта услышал крики детей из горящего дома в деревне Проскурка. Мальчик разбил окно, при помощи деревянного ящика залез в окно и вытащил пострадавших на улицу. Позже мать героя позвонила в пожарную службу и скорую помощь.
Начальник седьмого отряда региональной противопожарной службы Дмитрий Лещинский написал письмо в МЧС с просьбой наградить Романа Иванова медалью.
Жительница Якутска сообщила о пропаже родственников, которые уехали на рыбалку. Благодаря звонку женщины «Службе спасения РС (Я)», удалось предотвратить гибель 12 человек.
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