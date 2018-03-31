Потолок ТЦ рухнул в Ставрополе 

В крупном торговом центре Ставрополя обвалился потолок. Инцидент произошел в «Космосе» в юго‐западном районе, сообщило областное телевидение.
Перекрытия обрушились на третьем этаже в проходе к туалетным комнатам. Обошлось без пострадавших. Посетители магазина стали очевидцами инцидента и начали публиковать снимки в социальных сетях.
На снимке видны лежащие на земле потолочные плитки, панели, свисающие провода и лампы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Ситуация находится на контроле местных властей.
В Ставропольском крае также проходят проверки магазинов, которые пожарные ведомства МЧС инициировали по всей стране. Рейды проходят с участием представителей прокуратуры.
Ранее Заводской районный суд Кемерова арестовал до 25 мая генерального директора компании
ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»
Юлию Богданову, которой принадлежало здание ТРЦ «Зимняя вишня».