Потолок ТЦ рухнул в Ставрополе

В крупном торговом центре Ставрополя обвалился потолок. Инцидент произошел в «Космосе» в юго‐западном районе, сообщило областное телевидение.

Перекрытия обрушились на третьем этаже в проходе к туалетным комнатам. Обошлось без пострадавших. Посетители магазина стали очевидцами инцидента и начали публиковать снимки в социальных сетях.

На снимке видны лежащие на земле потолочные плитки, панели, свисающие провода и лампы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Ситуация находится на контроле местных властей.

Ранее Заводской районный суд Кемерова арестовал до 25 мая генерального директора компании

ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»

Юлию Богданову, которой принадлежало здание ТРЦ «Зимняя вишня».