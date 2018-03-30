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В Ногинске загорелась психоневрологическая больница
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В Ногинске загорелась психоневрологическая больница 

РИА Новости 11 часов назад
РИА НОВОСТИ. ЭВАКУАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ИДЕТ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ В ПОДМОСКОВНОМ НОГИНСКЕ ИЗ-ЗА ВОЗГОРАНИЯ НА 3-М ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ — ИСТОЧНИК В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБАХ
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В Ленинградской области локализовали пожар на складе серы Из горящей психбольницы в Ногинске эвакуировали более двухсот человек В Кемерово идет подготовка к митингу в память о погибших в пожаре
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