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Половина краснодарских торговых центров прошли проверку
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Половина краснодарских торговых центров прошли проверку 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В Краснодаре половина торговых центров прошли проверку пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации города.
В шести из одиннадцати краснодарских торгово-развлекательных центров на этой неделе провели контрольно-тактические учения.
Вчера, 30 марта, чрезвычайную ситуацию отрабатывали в «СБС Мегамолл» и «OZ Молл». В ходе проверок оценивалось наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, действия персонала при возникновении ЧП, время эвакуации посетителей и сотрудников.
Межведомственная рабочая комиссия следила за действиями всего персонала, особенно — сотрудников диспетчерской службы, за состоянием путей эвакуации, за работой системы оповещения, насколько посетителям и работникам слышно объявление.
В рамках учений в «СБС Мегамолл» ликвидировали условное возгорание в одном из кинозалов на втором этаже здания. Эвакуация 3,5 тыс. посетителей и сотрудников была проведена за 7 минут, прибывшие пожарные расчеты оперативно потушили условное возгорание. По аналогичному сценарию прошла тренировка в ТРЦ «OZ Молл».
Напомним, после кемеровской трагедии на Кубани проводят проверки торгово-развлекательных центров.
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