Екатеринбуржца, который пожарил шашлыки на балконе, чтобы угостить друзей, оштрафовали

Жителя дома на Широкореченской, который решил пожарить шашлыки на своём балконе, оштрафовали на две тысячи рублей.

Сотрудники МЧС нашли любителя жареного мяса — им оказался 34-летний мужчина. У него в тот день как раз был день рождения, и мужчина решил угостить шашлыками своих гостей. На улице был сильный ветер, и мангал он решил разжечь у себя на балконе.

— Видеоролик с данным инцидентом был размещён обеспокоенными соседями на интернет-портале Е1.RU. Данное видео не осталось без внимания сотрудников государственного пожарного надзора города Екатеринбург , — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области . — Сотрудники отделения надзорной деятельности по Верх-Исетскому району вместе с представителем управляющей компании незамедлительно выехали на место и организовали поквартирный обход жителей.

Мужчине объяснили, что он нарушил, и выписали минимальный штраф — две тысячи рублей. Сотрудники МЧС объяснили, что с 16 февраля этого года в Верх-Исетском районе введён особый противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня в любом виде. Такой же режим введён в Чкаловском районе.

Сотрудники МЧС напоминают, что при нарушении требований пожарной безопасности при особом противопожарном режиме всем грозит штраф. Для обычных людей это сумма 2 до 4 тысяч рублей, а должностные лица заплатят от 15 до 30 тысяч рублей. Человеку, который занимается предпринимательством, грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей, а юридические лица должны будут заплатить от 200 до 400 тысяч рублей.

Это не первый случай, когда люди разводят костёр, не выходя из дома. Осенью прошлого года из-за пожара на балконе пенсионерка отравилась дымом.