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Житель Благовещенска пострадал при пожаре в пятиэтажном доме
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Житель Благовещенска пострадал при пожаре в пятиэтажном доме 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мар — РИА Новости. Житель Благовещенска госпитализирован с ожогами после пожара в жилом пятиэтажном доме, сообщает ГУ МЧС по Амурской области в субботу.
Пожар возник на кухне одной из квартир в пятницу, на ликвидацию открытого горения у спасателей ушло 7 минут.
"При пожаре пострадал мужчина. С термическими ожогами 2-3 степени лица и дыхательных путей был госпитализирован в Амурскую областную клиническую больницу. Предположительно пожар возник в результате нарушения правил монтажа газового оборудования", — сообщает региональный главк МЧС.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, распространения огня за пределы квартиры пожарные не допустили, в тушении были задействованы 11 человек и 4 единицы техники.
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