Житель Благовещенска пострадал при пожаре в пятиэтажном доме

Пожар возник на кухне одной из квартир в пятницу, на ликвидацию открытого горения у спасателей ушло 7 минут.

"При пожаре пострадал мужчина. С термическими ожогами 2-3 степени лица и дыхательных путей был госпитализирован в Амурскую областную клиническую больницу. Предположительно пожар возник в результате нарушения правил монтажа газового оборудования", — сообщает региональный главк МЧС.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, распространения огня за пределы квартиры пожарные не допустили, в тушении были задействованы 11 человек и 4 единицы техники.