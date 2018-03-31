Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании на Лиственничной аллее

Инцидент произошел рано утром в субботу, 31 марта.

Пожарные утром 31 марта ликвидировали возгорание по адресу: Лиственничная аллея, дом 16а, корпус 4. Площадь пожара составила один квадратный метр.

— В 6:40 в ЦУКС МЫС города Москвы поступило сообщение о возгорании по адресу: Лиственничная аллея, дом 16а, корпус 4. По прибытии наряда установлено, что на 22 этаже в мусоропроводе загорелся мусор, общая площадь пожара 1 квадратный метр, — сообщил корреспонденту «ВМ» дежурный офицер пресс-службы столичного МЧС Сергей Власов . — Люди были перемещены в соседний корпус. В 6:48 был пожар потушен.

После проветривания помещения люди вернулись в здание. Перемещение в соседний корпус производилось без эвакуации на улицу.