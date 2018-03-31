Прокуратура: эвакуации людей из «Зимней вишни» помешали незаконные перепланировки 

По его словам, гендиректор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей ТЦ, Юлия Богданова неоднократно утверждала перепланировку торгового центра для привлечения новых арендаторов. Технический директор торгового комплекса Георгий Соболев также ранее заявлял о нарушениях в системах оповещения и пожаротушения в результате перепланировки.
По делу о пожаре в «Зимней вишне» в минувшую среду были арестованы техдиректор ТРЦ Соболев, управляющая Надежда Судденок, сотрудники компании по установке пожарной сигнализации Александр Никитин и Игорь Полозененко, а также охранник Сергей Антюшин, не включивший систему оповещения о пожаре.
Пожар в кемеровском торговом центре 25 марта унёс жизни 64 человек. Среди погибших 41 ребёнок.