В Ленобласти горит склад деревообрабатывающего предприятия

Сообщение о пожаре в деревне Чудцы Бокситогорского района поступило в 7.05 мск. К месту происшествия немедленно были направлены дежурные смены 61, 116, 117, 118 пожарно-спасательных подразделений.

"По прибытии было установлено, что горит склад готовой продукции на площади 400 квадратных метров. Пожару присвоен второй уровень сложности", — говорится в сообщении.

Всего к ликвидации пожара привлечены 47 человек и 17 единиц техники.