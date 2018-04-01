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В Ленобласти горит склад деревообрабатывающего предприятия
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В Ленобласти горит склад деревообрабатывающего предприятия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Склад готовой продукции на деревообрабатывающем предприятии в Бокситогорском районе Ленинградской области горит на площади 400 квадратных метров, сообщает региональное ГУМЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Чудцы Бокситогорского района поступило в 7.05 мск. К месту происшествия немедленно были направлены дежурные смены 61, 116, 117, 118 пожарно-спасательных подразделений.
"По прибытии было установлено, что горит склад готовой продукции на площади 400 квадратных метров. Пожару присвоен второй уровень сложности", — говорится в сообщении.
Всего к ликвидации пожара привлечены 47 человек и 17 единиц техники.
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