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В Таджикистане проверяют торговые центры после пожара в Кемерове
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В Таджикистане проверяют торговые центры после пожара в Кемерове 

Мир24 40 минут назад
Инспекции торговых центров сейчас проходят и во всех странах Содружества. Проверяют системы безопасности и пожаротушения и в торговых комплексах Таджикистана. В самый крупный гипермаркет Душанбе вместе со специалистами отправился и корреспондент «МИР 24» Фируз Умарзода.
Самый крупный торговый центр в стране — он почти вдвое больше злополучного кемеровского. Продуктовый зал, кино, игровые зоны. Отсюда и начали проверку пожарные службы.
««У нас вчера проходили мероприятия учебные по эвакуации, чтобы люди видели, понимали, чтобы люди привыкали к такой ситуации. Потому что когда она не проходит регулярно, может создаться паника, и могут быть последствия плачевные», — говорит представитель торгового центра Камина Набиева. »
Сотрудники показывают: повсюду датчики дыма и установки для тушения пожара. Запасные выходы всегда открыты. Куда идти покажут знаки.
««На четырех этажах, на всех кабинетах установлена автоматическая сигнализация, и автоматическое пожаротушение. При пожаре они сработают автоматически и сигнал передается на пульт управления», — поясняет инженер по надзору за противопожарной безопасностью в торговом центре Абдулмумин Оев. »
Ежедневно этот центр посещают до пяти тысяч человек. О кемеровской трагедии слышали все и уже обращают внимание на каждую деталь, связанную с безопасностью.
«Я, да, сейчас обратила внимание, что пожарные выходы там открыты, запасные. Что касается безопасности данного здания, я как бы верю такой информации здесь», — говорит жительница Душанбе Елена Трушкова.
««Первая реакция при пожаре — вызвать пожарную службу, и потом постепенно выбираться из торгового комплекса. Если есть дети, нужно вывести их. Потому что они сами не уйдут. И предотвратить панику — в панике люди могут погибнуть», — объясняет жительница Душанбе Лидия Худойбергенова.»
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