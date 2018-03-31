Ещё
Названы российские регионы с высоким риском взрывов бытового газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы российские регионы с высоким риском взрывов бытового газа 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ВЦМП) МЧС России — Центр «Антистихия» оценил угрозу взрывов бытового газа в российских регионах. Об этом сообщило РИА «Новости».
Высокий риск сохраняется в большинстве регионов страны, в том числе в столице и области.
Опасения у специалистов вызывают Хабаровский край, Еврейская автономная область, Красноярский и Алтайский края, Иркутская, Омская, Новосибирская области, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области,
Ханты-Мансийский
автономный округ.
Тревожный список продолжили Самарская, Саратовская, Нижегородская области, республики Башкортостан, Татарстан, Пермский край, Карелия, Калининградская, Архангельская области,
Санкт-Петербург, Московская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Тульская, Калужская области, Москва.
Южные регионы также находятся в черном списке. В их числе Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, республики Крым, Калмыкия, вся территория Северного Кавказа.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, то есть 60% населения страны.
Ранее в мэрии Мурманска сообщили, что власти выплатят компенсации семьям, которые проживали в пострадавшем от взрыва газа доме. С таким заявлением выступил глава администрации города Андрей Сысоев.
360tv.ru: последние новости
Пожар в психбольнице в Ногинске ликвидирован Пассажирский поезд загорелся в Болгарии «Скорбим с Кемерово». Где в Москве и Подмосковье сегодня пройдут акции памяти
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»151
США нашли «более жесткий» вариант ответа России374
Раскрыты заработки на реалити-шоу84
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово53
Раскрыта процедура призыва «нездоровых» граждан51
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение