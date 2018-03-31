Названы российские регионы с высоким риском взрывов бытового газа 

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ВЦМП) МЧС России — Центр «Антистихия» оценил угрозу взрывов бытового газа в российских регионах. Об этом сообщило РИА «Новости».
Высокий риск сохраняется в большинстве регионов страны, в том числе в столице и области.
Опасения у специалистов вызывают Хабаровский край, Еврейская автономная область, Красноярский и Алтайский края, Иркутская, Омская, Новосибирская области, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области,
Ханты-Мансийский
автономный округ.
Тревожный список продолжили Самарская, Саратовская, Нижегородская области, республики Башкортостан, Татарстан, Пермский край, Карелия, Калининградская, Архангельская области,
Санкт-Петербург, Московская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Тульская, Калужская области, Москва.
Южные регионы также находятся в черном списке. В их числе Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, республики Крым, Калмыкия, вся территория Северного Кавказа.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, то есть 60% населения страны.
Ранее в мэрии Мурманска сообщили, что власти выплатят компенсации семьям, которые проживали в пострадавшем от взрыва газа доме. С таким заявлением выступил глава администрации города Андрей Сысоев.