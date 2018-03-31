Названы российские регионы с высоким риском взрывов бытового газа

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ВЦМП) МЧС России — Центр «Антистихия» оценил угрозу взрывов бытового газа в российских регионах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Высокий риск сохраняется в большинстве регионов страны, в том числе в столице и области.

Ханты-Мансийский

автономный округ.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, то есть 60% населения страны.