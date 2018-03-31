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На Дону сгорел частный дом: есть погибший
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На Дону сгорел частный дом: есть погибший 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Накануне ночью полностью выгорел частный жилой дом, расположенный в хуторе Ушакова Тарасовского района на улице Заречной.
— Сообщение о возгорании поступило в спасательное ведомство в 01:49. Тушили его пять пожарных и две спецмашины. В 02:25 спасателям удалось локализовать огонь, а в 02:20 полностью его ликвидировать, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
На месте происшествия пожарные нашли тело погибшего. Сейчас специалисты выясняют, из-за чего разгорелся пожар и по какой причине погиб житель Ростовской области.
А в Ростове на этой неделе практически полностью раскупили огнетушители. Организации готовятся к проверкам на пожарную безопасность, а обычные люди хотят спасти себя и свои дома от огня.
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