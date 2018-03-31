Житель Екатеринбурга устроил у себя на балконе шашлычную

Жителя Екатеринбурга , попытавшегося пожарить шашлыки на балконе, оштрафовали на 2 тысячи рублей, сообщили "АиФ-Урал" МЧС региона.

ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Широкореченская. Обеспокоенные соседи хозяина квартиры засняли инцидент на видео и выложили в Интернет, после чего в дом нагрянули сотрудники Госпожнадзора по Верх-Исетскому району. Вместе с представителем управляющей компании они обошли жителей многоквартирника и установили личность правонарушителя.

Собственник, которому 34 года, рассказал, что он отмечал день рожденья, и решил угостить приглашённых шашлыками. Однако на улице был сильный ветер, поэтому он перетащил мангал на балкон, где и развёл огонь. После профилактической беседы сотрудники надзорного ведомства составили протокол об административном правонарушении. Ему был выписан штраф в 2 тысячи рублей.

В МЧС отмечают, что с 16 февраля 2018 года на территории Верх-Исетского района был введен особый противопожарный режим (постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб ). Документ запрещает использование открытого огня на территории района в любом виде. Тот же режим действует на данный момент и на территории Чкаловского района. Нарушение правил пожарной безопасности чревато наказаниями.

Гражданам грозят штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. Должностные лица могут пострадать на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, предприниматели — от 30 до 40 тысяч рублей, а юрлица — от 200 до 400 тысяч рублей. Если же пожар будет иметь тяжкие последствия (пострадают люди или будет уничтожено имущество), виновный может понести уголовную ответственность.

Стоит также отметить, что мангал считается источником открытого огня, который запрещается разводить не только дома, но и ближе полусотни метров к жилому зданию. Шашлыки нельзя жарить и на крыше дома. Делать это можно только в специально оборудованных местах. Они должны располагаться не ближе 50 метров к жилым домам, рядом обязательно должны быть огнетушитель или ёмкости с водой. Нужно использовать не дрова, а уголь, а высота самого мангала должна быть не ниже 30 см (чтобы под ним не загорелась трава). Это же касается пикников в лесах, лесопарках, скверах.