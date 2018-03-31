Кемеровчане, спасавшие людей на пожаре, получили награды Следственного комитета

Работник одного из залов на третьем этаже комплекса Александр Калачев, рискуя своей жизнью, поднялся на этаж выше и вывел несколько семей из зоны пожара.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил кемеровчан, которые героически спасали людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

— Председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе визита в Кемерово отдельно встретился с людьми, которые в экстремальной ситуации не растерялись и, рискуя собственной жизнью, проявили настоящий героизм, сами того не осознавая, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Награду получил работник одного из залов на третьем этаже комплекса Александр Калачев, который, рискуя своей жизнью, поднялся на этаж выше и вывел несколько семей из зоны пожара. Также были награждены аниматор детской игровой комнаты Кристина Никитина, курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин и сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов.

Александр Бастрыкин, вручив героям ведомственные награды, подчеркнул, что эти медали — боевые. По его словам, их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В воскресенье, 25 марта, в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, в результате пожара пострадали 79 человек.

Уже опознаны тела 27 жертв трагедии. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено днем общенационального траура. Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Время мужества

Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова

Откуда им было знать, взрослым и детям, что этот симпатичный дом сделан из горючего пластика и дерьма, что охрана и другие строгие дяди и тети, которые должны были их спасать, где-то там пили пиво или кофе и, конечно, знать не знали, где у них аварийные выходы… Горе кемеровчан разделили все россияне. Во многих регионах объявлен траур. Приморский край, Бурятия, Рязанская и Брянская области, Екатеринбург и Владивосток объявили траур в память о погибших от пожара. Место для почтения памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будет организовано на Манежной площади в центре Москвы, о чем на заседании президиума правительства города сообщил мэр столицы Сергей Собянин (далее…)

Мертвая вишня

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…)

Страшный урожай «Зимней вишни»

Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…)

Тусовщики из торговых центров

Колонка обозревателя «ВМ» Алексея Зернакова

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…)

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